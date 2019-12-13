Адвокат Найем заявил, что не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета, и раскритиковал следствие
Об этом юридическая компания заявила на своей странице в Facebook.
"Журналист и один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет был хорошим товарищем основателя компании "Миллер" Массе Найема, что делает невозможным защиту интересов кого-либо из подозреваемых по этому делу адвокатами объединения из-за правового и этического конфликта интересов
В компании также объяснили присутствие Найем при задержании подозреваемого Андрея Антонюка.
"Адвокаты "Миллер" не входили в дело на стороне защиты подозреваемых, а только обеспечили соблюдение закона при проведении следственных действий у Андрея Антоненко, который воспользовался своим правом и обратился в компанию за правовой помощью во время обыска и вручения ему подозрения. На этом участие адвокатов "Миллер" в деле убийства Павла Шеремета исчерпано и невозможно в дальнейшем, - говорится в сообщении.
Сам Маси Найем в Facebook раскритиковал действия следователей и власти.
Мне кажется, что при наличии доброй доказательной базы не стали бы первые лица государства давить своим авторитетом на мнение общества. Они бы просто показали убедительные доказательства. Я не верю в мотив. Больше дестабилизируют общество такие вот выходки первых лиц государства. А потом почему, не добившись дестабилизации, они не пошли дальше? Если бы у следствия действительно были доказательства, то они бы не просили меня и Андрея в час ночи, чтобы мы дали свое согласие пройти полиграф. Так это не работает. Риторический вопрос. А как быть с заявлением А. Геращенко, советника А. Авакова: "Покушение на меня и убийство Шеремета устроены Россией"?", - написал Найем.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - супруги ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
- Адвокат подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявил о давлении по делу со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
- Яна Зинкевич заявила об алиби у Яны Дугар на время убийства Шеремета.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно