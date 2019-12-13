Адвокат Найем заявил, что не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета, и раскритиковал следствие

13 декабря, 2019, 10:59

Юридическая компания Массе Найема "Миллер" прекратила предоставление адвокатских услуг подозреваемым по делу убийства Павла Шеремета из-за правового и этического конфликта интересов

Об этом юридическая компания заявила на своей странице в Facebook.

"Журналист и один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет был хорошим товарищем основателя компании "Миллер" Массе Найема, что делает невозможным защиту интересов кого-либо из подозреваемых по этому делу адвокатами объединения из-за правового и этического конфликта интересов

В компании также объяснили присутствие Найем при задержании подозреваемого Андрея Антонюка.

"Адвокаты "Миллер" не входили в дело на стороне защиты подозреваемых, а только обеспечили соблюдение закона при проведении следственных действий у Андрея Антоненко, который воспользовался своим правом и обратился в компанию за правовой помощью во время обыска и вручения ему подозрения. На этом участие адвокатов "Миллер" в деле убийства Павла Шеремета исчерпано и невозможно в дальнейшем, - говорится в сообщении.

Сам Маси Найем в Facebook раскритиковал действия следователей и власти.

Мне кажется, что при наличии доброй доказательной базы не стали бы первые лица государства давить своим авторитетом на мнение общества. Они бы просто показали убедительные доказательства. Я не верю в мотив. Больше дестабилизируют общество такие вот выходки первых лиц государства. А потом почему, не добившись дестабилизации, они не пошли дальше? Если бы у следствия действительно были доказательства, то они бы не просили меня и Андрея в час ночи, чтобы мы дали свое согласие пройти полиграф. Так это не работает. Риторический вопрос. А как быть с заявлением А. Геращенко, советника А. Авакова: "Покушение на меня и убийство Шеремета устроены Россией"?", - написал Найем.