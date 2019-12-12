Степаненко обвинил Тайсона в неуважении к "Шахтеру" и одноклубникам
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Степаненко раскритиковал Тайсона за желтую карточку, которую он получил в матче чемпионата Украины против "Олимпика" за откидку мяча. Это предупреждение стало для бразильца четвертым, поэтому он пропустит из-за дисквалификации заключительную игру "Шахтера" в премьер-лиге в 2019 году против "Зари" 14 декабря.
"Мы получаем желтые карточки за то, что некоторые отбрасівают мяч, выбивают, а потом не едут на важную игру с "Зарей". Это вопрос уважения к команде, к клубу и болельщикам. Я считаю, это неправильно. Каким бы результат ни был, следует относиться с уважением к себе и к тому клубу, который так много для тебя сделал. Почему некоторые люди играют с травмами, полностью отдаются и стремятся что-то делать для этого клуба даже несмотря на ошибки, а другие позволяют себе такие ситуации?" - спросил Степаненко.
- Напомним, 6 декабря, в первом матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Олимпик" со счетом 3:0.
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0:3 и вылетел в Лигу Европы.
- Украинский футболист итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский назвал исторической победу над "Шахтером" в Лиге чемпионов.
- Из-за поражения от итальянской "Аталанты" и вылета из Лиги чемпионов "Шахтер" потерял более 10 млн евро.
- 12 декабря стало известно, что "Шахтер" не получит статуса сеяного клуба во время жеребьевки плей-офф Лиги Европы.
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