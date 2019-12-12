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Espreso.tvСпортСтепаненко обвинил Тайсона в неуважении к "Шахтеру" и одноклубникам

Степаненко обвинил Тайсона в неуважении к "Шахтеру" и одноклубникам


фото: shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко обвинил бразильского легионера дончан Тайсона в неуважении к команде и одноклубникам

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Степаненко раскритиковал Тайсона за желтую карточку, которую он получил в матче чемпионата Украины против "Олимпика" за откидку мяча. Это предупреждение стало для бразильца четвертым, поэтому он пропустит из-за дисквалификации заключительную игру "Шахтера" в премьер-лиге в 2019 году против "Зари" 14 декабря.

"Мы получаем желтые карточки за то, что некоторые отбрасівают мяч, выбивают, а потом не едут на важную игру с "Зарей". Это вопрос уважения к команде, к клубу и болельщикам. Я считаю, это неправильно. Каким бы результат ни был, следует относиться с уважением к себе и к тому клубу, который так много для тебя сделал. Почему некоторые люди играют с травмами, полностью отдаются и стремятся что-то делать для этого клуба даже несмотря на ошибки, а другие позволяют себе такие ситуации?" - спросил Степаненко.

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