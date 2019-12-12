"Шахтер" из-за поражения от "Аталанты" потерял более 10 млн евро

12 декабря, 2019, 10:45

Из-за поражения от итальянской "Аталанты" и вылета из Лиги чемпионов "Шахтер" потерял более 10 млн евро

Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Даже ничья в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов гарантировала "Шахтеру" выход в плей-офф и 9,5 млн евро, которые получают все участники 1/8 финала. Еще 900 тыс. евро дончане могли получить за ничью в этой игре и 2,7 млн евро за победу.

В то же время, "Аталанта" за выступления на групповом этапе Лиги чемпионов и выход в 1/8 финала, заработала 39,4 млн евро.

Прибыль "Аталанты" от продажи билетов на миланском стадионе "Сан-Сиро", где свои матчи в ЛЧ проводила команда из Бергамо, достигла 3,4 млн евро.

Призовые "Шахтера" за выступление в ЛЧ составили 28,1 млн евро - бонус 23,6 млн евро за выход в групповой раунд и 4,5 млн евро призовых за две ничьи и одну победу.