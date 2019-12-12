Малиновский назвал исторической победу "Аталанты" над "Шахтером" в Лиге чемпионов

12 декабря, 2019, 08:37

Украинский футболист итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский назвал исторической победу над "Шахтером" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Sport.ua.

Малиновский в игре с "Шахтером" вышел на замену на 61-й минуте, стал автором результативной передачи и назвал выход "Аталанты" в плей-офф историческим.

"До тех пор, пока шансы у нас были, мы дрались. Может и не за попадание в следующий этап Лиги чемпионов, но за игру в другом турнире. То, что мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов - большое событие для города и клуба. Мы переписали историю. Приятно, что сами стали частью этой истории ", - сказал Малиновский.

По словам украинского футболиста, "Шахтер" лучше выглядел в первом тайме, но "Аталанта" в целом превзошла соперника.

"Не знаю, какая у" Шахтера "была установка. У них были моменты в первом тайме, даже у нас столько не было. Но, если брать матч в целом, то моментов у нас было больше. Эйфория Да, конечно, все радуются, все довольны. Это исторический момент. Многие наши футболисты впервые играли в Лиге чемпионов, я в том числе. Все очень счастливы и довольны ", - констатировал Малиновский.