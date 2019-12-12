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Espreso.tvСпортЛига Европы: стало известно, в какую корзину попал "Шахтер" при жеребьевке 1/16 финала

Лига Европы: стало известно, в какую корзину попал "Шахтер" при жеребьевке 1/16 финала


фото: AFP
"Шахтер" не будет иметь статуса сеяного клуба во время жеребьевки плей-офф Лиги Европы

Об этом сообщает Sportarena .

Из команд, которые вылетели из Лиги чемпионов, статус сеяных при жеребьевке 1/16 финала ЛЕ будут иметь нидерландский "Аякс", австрийский "Зальцбург", португальская "Бенфика" и итальянский "Интер".

"Шахтер" вместе с бельгийским "Брюгге", немецким "Байером" и греческим "Олимпиакосом" будет в корзине для несеяных.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится 16 декабря.

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