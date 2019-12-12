Лига Европы: стало известно, в какую корзину попал "Шахтер" при жеребьевке 1/16 финала
12 декабря, 2019, 11:48
"Шахтер" не будет иметь статуса сеяного клуба во время жеребьевки плей-офф Лиги Европы
Об этом сообщает Sportarena .
Из команд, которые вылетели из Лиги чемпионов, статус сеяных при жеребьевке 1/16 финала ЛЕ будут иметь нидерландский "Аякс", австрийский "Зальцбург", португальская "Бенфика" и итальянский "Интер".
"Шахтер" вместе с бельгийским "Брюгге", немецким "Байером" и греческим "Олимпиакосом" будет в корзине для несеяных.
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится 16 декабря.
- Напомним, 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в Лигу Европы.
- Украинский футболист итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский назвал исторической победу над "Шахтером" в Лиге чемпионов.
- Из-за поражения от итальянской "Аталанты" и вылет из Лиги чемпионов "Шахтер" потерял более 10 млн евро .
- 12 декабря, в 6-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" встречается со швейцарским "Лугано". Матч начнется в Киеве в 19:55 .
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