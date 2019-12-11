"Шахтер" провалился в матче с "Аталантой" и вылетел в Лигу Европы

11 декабря, 2019, 21:51

В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В середине второго тайма "Шахтер" пропустил первый мяч, после того как свой момент реализовал бельгийский защитник Тимоти Кастано. Это произошло на 66-й минуте, а уже на 77-й украинцы остались в меньшинстве, красную карточку получил бразилец Додо.

Футболисты "Шахтера" впали в отчаяние и больше не смогли контролировать ситуацию. Пропустив сначала от хорвата Марио Пашалич, на 80-й минуте, а затем и вообще в компенсированное арбитром времени, немец Робин Гасенс поставил точку в матче.

Донецкий "Шахтер" завершил групповой раунд Лиги чемпионов на третьем месте и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. В 1/8 финала ЛЧ из группы С вышли английский "Манчестер Сити" и итальянская "Аталанта". Загребское "Динамо" завершило Лигу чемпионов на четвертой позиции.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 6-й тур

11 декабря

Группа С

"Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия) 0: 3

Голы: Кастано, 66, Пашалич, 80, Госенс, 90 + 4

Удаление: Додо, 77

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Степаненко, Тете (Марлос, 59), Коваленко (Соломон, 71), Тайсон, Мораес.

"Аталанта": Голлини, Масьелло (Малиновский, 61), Дьимсити, Паломино, Госенс, Фройлер, Де Рон Кастано, Пашалич, Гомес (Гатебург, 90), Муриель (Ибанез, 71).