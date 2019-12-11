 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Шахтер" провалился в матче с "Аталантой" и вылетел в Лигу Европы

"Шахтер" провалился в матче с "Аталантой" и вылетел в Лигу Европы


фото: shakhtar.com
В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В середине второго тайма "Шахтер" пропустил первый мяч, после того как свой момент реализовал бельгийский защитник Тимоти Кастано. Это произошло на 66-й минуте, а уже на 77-й украинцы остались в меньшинстве, красную карточку получил бразилец Додо.

Футболисты "Шахтера" впали в отчаяние и больше не смогли контролировать ситуацию. Пропустив сначала от хорвата Марио Пашалич, на 80-й минуте, а затем и вообще в компенсированное арбитром времени, немец Робин Гасенс поставил точку в матче.

Донецкий "Шахтер" завершил групповой раунд Лиги чемпионов на третьем месте и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. В 1/8 финала ЛЧ из группы С вышли английский "Манчестер Сити" и итальянская "Аталанта". Загребское "Динамо" завершило Лигу чемпионов на четвертой позиции.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 6-й тур

11 декабря

Группа С

"Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия) 0: 3

Голы: Кастано, 66, Пашалич, 80, Госенс, 90 + 4

Удаление: Додо, 77

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Степаненко, Тете (Марлос, 59), Коваленко (Соломон, 71), Тайсон, Мораес.

"Аталанта": Голлини, Масьелло (Малиновский, 61), Дьимсити, Паломино, Госенс, Фройлер, Де Рон Кастано, Пашалич, Гомес (Гатебург, 90), Муриель (Ибанез, 71).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать