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Espreso.tvОбщество"Нет убедительной доказательной базы": В МИД России объяснили отказ выдать Цемаха

"Нет убедительной доказательной базы": В МИД России объяснили отказ выдать Цемаха


фото: rfe
Требования Нидерландов о выдаче фигуранта дела о катастрофе MH17 Владимира Цемаха, якобы, не соответствовали нормам международного права

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают росСМИ.

Ранее в прокуратуре Нидерландов заявляли, что Россия сознательно позволила Цемаху уехать из страны после обмена пленными.

"Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме. Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, ни был внесен в базу Интерпола как лицо, которое разыскивается", - сказала Захарова.

  • Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха.

  • 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи .

  • В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.

  • 12 сентября дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс .

  • Переданный России фигурант дела MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 году на Донбассе.

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