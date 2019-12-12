"Нет убедительной доказательной базы": В МИД России объяснили отказ выдать Цемаха
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают росСМИ.
Ранее в прокуратуре Нидерландов заявляли, что Россия сознательно позволила Цемаху уехать из страны после обмена пленными.
"Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме. Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, ни был внесен в базу Интерпола как лицо, которое разыскивается", - сказала Захарова.
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Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха.
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5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи .
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В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
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12 сентября дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс .
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Переданный России фигурант дела MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 году на Донбассе.
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