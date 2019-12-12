"Нет убедительной доказательной базы": В МИД России объяснили отказ выдать Цемаха

12 декабря, 2019, 14:50

Требования Нидерландов о выдаче фигуранта дела о катастрофе MH17 Владимира Цемаха, якобы, не соответствовали нормам международного права

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают росСМИ.

Ранее в прокуратуре Нидерландов заявляли, что Россия сознательно позволила Цемаху уехать из страны после обмена пленными.

"Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме. Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск, ни был внесен в базу Интерпола как лицо, которое разыскивается", - сказала Захарова.