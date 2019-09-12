Подозреваемый по делу МН17 Цемах уже в ОРДО, - дочь
Об этом сообщает Настоящее Время.
В какой именно населенный пункт вернулся Цемах Мария Левченко-Цемах не сообщила. Но дочь живет в оккупированном террористами "ДНР" Харцызске, недалеко от Снежного Донецкой области, где жил ее отец до задержания украинскими спецслужбами.
Кроме того, Мария Левченко-Цемах отметила, что ее отец все еще находится в статусе свидетеля, и поэтому ему не будут нанимать адвоката.
"Все, кто хотел, от отца свидетельство получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не прячется, скрывать ему нечего", - заявила она.
По ее словам, Цемах дал показания "всем сторонам", в том числе следователям из Нидерландов.
"Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность", - отметила она.
На вопрос о дальнейших планах дочь Цемаха ответила: "Жить".
- Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
- Ранее СМИ сообщали, что Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха. 9 августа стало известно, что Цемаха включили в список на обмен пленными
- 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи .
- В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
- 11 сентября дочь Владимира Цемах сообщила в сети, что возвращается с отцом "домой".
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