Подозреваемый по делу МН17 Цемах уже в ОРДО, - дочь

12 сентября, 2019, 17:40

Дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемах заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс

Об этом сообщает Настоящее Время.

В какой именно населенный пункт вернулся Цемах Мария Левченко-Цемах не сообщила. Но дочь живет в оккупированном террористами "ДНР" Харцызске, недалеко от Снежного Донецкой области, где жил ее отец до задержания украинскими спецслужбами.

Кроме того, Мария Левченко-Цемах отметила, что ее отец все еще находится в статусе свидетеля, и поэтому ему не будут нанимать адвоката.

"Все, кто хотел, от отца свидетельство получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не прячется, скрывать ему нечего", - заявила она.

По ее словам, Цемах дал показания "всем сторонам", в том числе следователям из Нидерландов.

"Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность", - отметила она.

На вопрос о дальнейших планах дочь Цемаха ответила: "Жить".