Дело MH17: Цемаха отпустили под личное обязательство

5 сентября, 2019, 11:58

Экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи

Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд, передает Еспресо.TV

"Теперь за жизнь Цемаха будет отвечать сам господин Цемах. Подозрения обоснованны, подтверждаются доказательствами. Считал, что содержание под стражей при таких обстоятельствах являются единственной целесообразной мерой пресечения. Может быть угроза жизни, поскольку достаточно много внимания ему отводятся в контексте расследования сбивания. Он является важным элементом установления истины. Вспомним, что наш северный сосед достаточно жестко обращался с опасными для себя лицами", - рассказал прокурор.

Напомним, что Цемах подозревается в участии в деятельности террористических организаций и организации совершения террористического акта, в результате которого погибли украинские военнослужащие.

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Ранее СМИ сообщали, что Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха. 9 августа стало известно, что Цемаха включили в список на обмен пленными

В конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.