Цемах выдвинул условие для дачи показаний Нидерландам

7 ноября, 2019, 17:48

Переданный России фигурант дела MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 году на Донбассе

Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, сообщает Интерфакс.

"Конечно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе", - сказал адвокат. Также Кучерена добавил, что Цемах попал в "безвыходную ситуацию", поскольку объявлен в розыск в России, и в Нидерландах, и в Украине.

Однако, по словам адвоката, Цемах готов дать показания "при обеспечении его прав" и намерен доказать "невиновность".