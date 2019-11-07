Цемах выдвинул условие для дачи показаний Нидерландам
7 ноября, 2019, 17:48
Переданный России фигурант дела MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 году на Донбассе
Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, сообщает Интерфакс.
"Конечно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе", - сказал адвокат. Также Кучерена добавил, что Цемах попал в "безвыходную ситуацию", поскольку объявлен в розыск в России, и в Нидерландах, и в Украине.
Однако, по словам адвоката, Цемах готов дать показания "при обеспечении его прав" и намерен доказать "невиновность".
- Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха.
- 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи.
- В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, у подозреваемого.
- 12 сентября дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс .
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