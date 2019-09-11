Статус Цемаха по делу МН17 переквалифицировали из свидетеля в подозреваемого

11 сентября, 2019, 17:10

В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого

Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири, передает DW.

По ее словам, международная следственная группа и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором отныне Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

Пири заявила, что решение Киева включить Цемаха в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17.

"С международной точки зрения Украина имеет обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - отметила европарламентарий.

Кроме того, Пири добавила, что настойчивое требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе рейса MH17.

"Теперь нет практически никаких шансов на то, что международной следственной группе JIT удастся допросить Цемаха... Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны", - резюмировала Пири.