Статус Цемаха по делу МН17 переквалифицировали из свидетеля в подозреваемого
Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири, передает DW.
По ее словам, международная следственная группа и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором отныне Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.
Пири заявила, что решение Киева включить Цемаха в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17.
"С международной точки зрения Украина имеет обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - отметила европарламентарий.
Кроме того, Пири добавила, что настойчивое требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе рейса MH17.
"Теперь нет практически никаких шансов на то, что международной следственной группе JIT удастся допросить Цемаха... Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны", - резюмировала Пири.
- В конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
- Ранее СМИ сообщали, что Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха. 9 августа стало известно, что Цемаха включили в список на обмен пленными
- 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи .
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