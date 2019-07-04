Украинские спецслужбы похитили экс-командира "ДНР", который может быть причастен к сбиванию "Боинга" - СМИ

4 июля, 2019, 18:50

В конце июня украинские спецслужбы провели операцию на территории "ДНР" и задержали бывшего "командира ПВО" Снежного Владимира Цемаха

В то же время официальные украинские инстанции эту историю не подтверждают, передает ВВС .

По мнению родных, заинтересовать украинских силовиков Цемах мог тем, что рядом с этим городом 17 июля 2014 года был сбит малазийский "Боинг", а сам он служил в пророссийских формированиях "ДНР".

Факт задержания Цемаха BBC подтвердили его дочь, которая проживает в "ДНР", и киевский адвокат Роман Гонтарева (зарегистрирован в Раде адвокатов Киевской области).

Они утверждают, что бывший участник вооруженных формирований "ДНР" Цемах был задержан в своей квартире в Снежном 27 июня, после чего был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией.

"28 июня он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена", - сообщил адвокат задержанного Роман Гонтарев.

Обсуждать другие детали дела защитник отказался.

Дочь Владимира Цемаха Мария рассказала, что первым исчезновение мужчины заметила его жена, которая вернулась 27 июня с работы и увидела дома следы крови и борьбы. Следующие сутки его родственники пытались организовать поиски пропавшего, а к вечеру 28 июня получили письмо от адвоката из Киева, что на следующий день суд рассмотрит вопрос об аресте Цемаха.

Задержанному было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины - "Создание террористической группы или террористической организации". Если вина Цемаха будет доказана, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

(Фото Цемаха якобы после задержания)

Снежное расположено в 20 км от границы с Россией, ближайшая точка линии фронта - в 45 км от города, а в ближайший пункт пропуска "Майорск", через который пересекают линию соприкосновения - более 80 км.

В Telegram каналах, где через несколько дней после исчезновения впервые начали обсуждать возможное задержание Цемаха украинскими спецслужбами, выдвигали свои версии.

Так, донецкий пророссийский публицист Роман Манекин, который одним из первых рассказал о возможном задержании Цемаха в своем блоге написал со ссылкой на бывшего сослуживца пропавшего, что того "на собственной машине вывезли через один из пунктов пропусков (" Марьинка ") на тележке под видом парализованного отца по поддельным документам".

На сайте "Миротворец", где собраны личные данные участников пророссийских формирований на Донбассе, о Цемахе сказано, что он "сепаратист и боевик", "принимал активное участие в боевых действиях летом-осенью 2014 года, возглавлял подразделение ЗУ-23, сформированное в Снежном ".

Также там указано, что мужчина в свое время учился в Полтавском высшем зенитном ракетном училище.

Как следует из записей в "военном билете" Цемаха, 23 октября 2014 года "Министерством обороны" ДНР "ему было присвоено звание" полковник ". На тот момент он уже занимал должность "начальника противовоздушной обороны бригады".

В соответствии с тем же "военным билетом", в марте 2015 года Цемах был уволен и направлен на учет в "военного комиссариата Донецка". В марте 2017 года назначен заместителем командира батальона воинской части 08819, но вскоре досрочно уволен в запас.

4 июля Владимиру Цемаху исполнилось 58 лет. Собеседник BBC, близкий к командованию "ДНР" рассказал, что операцию по задержанию Цемаха проводило подразделение Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

Украинские спецслужбы пока не делали никаких заявлений за якобы операцию по задержанию и вывоз Владимира Цемаха с территории "ДНР".