Офис "Карпат" переехал в зоомагазин, - экс-игрок "Шахтера"
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата Украины, где черниговская "Десна" разгромила во Львове "Карпаты" (6:2).
"Видно, что у" Карпат "все очень сложно. Офис переехал в какой-то зоомагазин. 13 лет люди ждут, когда землю выделят. Помню, как "Карпаты" отскочили от "Волыни", а так уже играли бы в Первой лиге. Издеваются над болельщиками. А во Львове классные болельщики, это было хорошо видно, когда играла сборная. И с "Шахтером" мы когда играли - классная атмосфера. А сейчас три болельщика ходят", - высказался эксперт.
После 17-го тура чемпионата Украины по футболу львовские "Карпаты" делят с полтавской "Ворсклой" 11-12 строчку в турнирной таблице, у обеих команд по 11 очков.
- Напомним, 6 декабря, в первом матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Олимпик" со счетом 3:0.
- 7 декабря "Александрия" на своем поле победила "Ворсклу" .
- Кроме того, "Колос" из села Ковалевка победил при численном преимуществе "Днепр-1" .
- Во Львове в 17-м туре "Десна" победила "Карпаты" со счетом 6:2.
- 8 декабря в Киеве "Динамо" в меньшинстве уступило "Заре" и опустилось на четвертое место.
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