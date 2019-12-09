Офис "Карпат" переехал в зоомагазин, - экс-игрок "Шахтера"

9 декабря, 2019, 16:18

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук высказался о ситуации в львовских "Карпатах", эксперт считает, что у команды действительно все "сложно"

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата Украины, где черниговская "Десна" разгромила во Львове "Карпаты" (6:2).

"Видно, что у" Карпат "все очень сложно. Офис переехал в какой-то зоомагазин. 13 лет люди ждут, когда землю выделят. Помню, как "Карпаты" отскочили от "Волыни", а так уже играли бы в Первой лиге. Издеваются над болельщиками. А во Львове классные болельщики, это было хорошо видно, когда играла сборная. И с "Шахтером" мы когда играли - классная атмосфера. А сейчас три болельщика ходят", - высказался эксперт.

После 17-го тура чемпионата Украины по футболу львовские "Карпаты" делят с полтавской "Ворсклой" 11-12 строчку в турнирной таблице, у обеих команд по 11 очков.