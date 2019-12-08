Зеленский сегодня объединяет всех, - Мирошниченко об акциях против капитуляции

8 декабря, 2019, 21:57

"Свободовец", депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко считает, что благодаря противоречивым действиям президента Владимира Зеленского украинское общество еще больше сплачивается для противостояния агрессору

Об этом он сообщил корреспонденту Еспресо.TV на акции "Варта на Банковой" у офиса президента.

"У меня впервые с 2013 года появилось ощущение ностальгии. Ностальгии за тем духом, который был на том Майдане (2013-2014 годов, - Ред.). И поэтому я очень благодарен Зеленскому. Зеленский сегодня объединяет всех. Потому что перед внешними угрозами должны объединяться все независимо от политических флагов. Чувствует ли это Зеленский?

Я уверен, что чувствует. И чем больше нас здесь будет - более убедительным будет сигнал туда в Париж. Чтобы он не делал никаких глупостей ", - считает Мирошниченко.

Напомним, у Офиса президента продолжается многотысячная акция "Варта на Банковой" против капитуляции перед Россией.

Читайте также: Черновол: Акция на Банковой - это страховка от капитуляции.

Отметим, что в 19:00, когда активисты пытались установить сцену у входа в Офис президента - силовики не дали это сделать и разобрали ее , вытеснив митингующих с этого участка.

Позже протестующие начали монтаж сцены и палаток возле Дома с химерами, что напротив здания Офиса президента.

Читайте также: Сцену на акции "Варта на Банковой" демонтировали по указанию Богдана, - Басараб.

Организаторы акции заявили, что будут митинговать до исчерпания повестки дня (ночевать на Банковой) Нормандского саммита, который, напомним, состоится в понедельник 9 декабря.