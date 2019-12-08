Зеленский сегодня объединяет всех, - Мирошниченко об акциях против капитуляции
Об этом он сообщил корреспонденту Еспресо.TV на акции "Варта на Банковой" у офиса президента.
"У меня впервые с 2013 года появилось ощущение ностальгии. Ностальгии за тем духом, который был на том Майдане (2013-2014 годов, - Ред.). И поэтому я очень благодарен Зеленскому. Зеленский сегодня объединяет всех. Потому что перед внешними угрозами должны объединяться все независимо от политических флагов. Чувствует ли это Зеленский?
Я уверен, что чувствует. И чем больше нас здесь будет - более убедительным будет сигнал туда в Париж. Чтобы он не делал никаких глупостей ", - считает Мирошниченко.
Напомним, у Офиса президента продолжается многотысячная акция "Варта на Банковой" против капитуляции перед Россией.
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Отметим, что в 19:00, когда активисты пытались установить сцену у входа в Офис президента - силовики не дали это сделать и разобрали ее , вытеснив митингующих с этого участка.
Позже протестующие начали монтаж сцены и палаток возле Дома с химерами, что напротив здания Офиса президента.
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Организаторы акции заявили, что будут митинговать до исчерпания повестки дня (ночевать на Банковой) Нормандского саммита, который, напомним, состоится в понедельник 9 декабря.
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