У Офиса президента продолжается многотысячная акция "Варта на Банковой" против капитуляции перед Россией. ФОТО, ВИДЕО

8 декабря, 2019, 20:36

Несколько тысяч протестующих митингуют у Офиса президента на Банковой, на входах в "президентский квартал" караулят сотни представителей Нацгвардии и людей в форме "Национальных дружин"

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV с места событий.

Отметим, что в 19:00, когда активисты пытались установить сцену у входа в Офис президента - силовики не дали это сделать и разобрали ее, вытеснив митингующих с этого участка.

Позже протестующие начали монтаж сцены и палаток возле Дома с химерами, что напротив здания Офиса президента.

Сейчас в митинге принимают участие, по предварительным подсчетам, до трех тысяч человек. По периметру дежурят сотни представителей Нацгвардии, а также люди, одетые в форму "Национальных дружин".

Информирование протестующих происходит через громкоговоритель.

Участники протестного собрания требуют у президента Владимира Зеленского не пересекать "красных линий" на переговорах с Владимиром Путиным в Нормандском формате, которые состоятся в понедельник, 9 декабря, в Париже. Под "красными линиями" подразумеваются любые шаги, которые могут привести к уступкам агрессору и капитуляции перед Россией.

Организаторы акции заявили, что будут митинговать до исчерпания повестки дня (ночевать на Банковой) Нормандского саммита, который, напомним, состоится в понедельник 9 декабря.

Еспресо.TV следит за развитием ситуации.