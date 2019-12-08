У Офиса президента продолжается многотысячная акция "Варта на Банковой" против капитуляции перед Россией. ФОТО, ВИДЕО
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV с места событий.
Отметим, что в 19:00, когда активисты пытались установить сцену у входа в Офис президента - силовики не дали это сделать и разобрали ее, вытеснив митингующих с этого участка.
Позже протестующие начали монтаж сцены и палаток возле Дома с химерами, что напротив здания Офиса президента.
Сейчас в митинге принимают участие, по предварительным подсчетам, до трех тысяч человек. По периметру дежурят сотни представителей Нацгвардии, а также люди, одетые в форму "Национальных дружин".
Информирование протестующих происходит через громкоговоритель.
Участники протестного собрания требуют у президента Владимира Зеленского не пересекать "красных линий" на переговорах с Владимиром Путиным в Нормандском формате, которые состоятся в понедельник, 9 декабря, в Париже. Под "красными линиями" подразумеваются любые шаги, которые могут привести к уступкам агрессору и капитуляции перед Россией.
Организаторы акции заявили, что будут митинговать до исчерпания повестки дня (ночевать на Банковой) Нормандского саммита, который, напомним, состоится в понедельник 9 декабря.
Еспресо.TV следит за развитием ситуации.
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