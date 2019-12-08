Нормандский саммит: двусторонняя встреча Зеленского и Путина отсутствует в графике переговоров в Париже

8 декабря, 2019, 19:27

Стал известен график встречи представителей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Известно, что 9 декабря в Париже состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В то же время, окончательной информации по поводу двусторонней встречи Зеленского и президента России Владимира Путина пока нет.

График Нормандского саммита:

14:55 - прибытие в Елисейский дворец;

15:05 - встреча Зеленского с Макроном;

15:30 - встреча Зеленского с Меркель;

16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";

18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.