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Espreso.tvОбществоНормандский саммит: двусторонняя встреча Зеленского и Путина отсутствует в графике переговоров в Париже

Нормандский саммит: двусторонняя встреча Зеленского и Путина отсутствует в графике переговоров в Париже


фото: rbc.ua
Стал известен график встречи представителей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Известно, что 9 декабря в Париже состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В то же время, окончательной информации по поводу двусторонней встречи Зеленского и президента России Владимира Путина пока нет.

График Нормандского саммита:

14:55 - прибытие в Елисейский дворец;

15:05 - встреча Зеленского с Макроном;

15:30 - встреча Зеленского с Меркель;

16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";

18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

  • Напомним, 8 декабря пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала первые три шага, о которых Владимир Зеленский будет договариваться с Владимиром Путиным на Нормандские саммите.

 

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