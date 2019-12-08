Нормандский саммит: двусторонняя встреча Зеленского и Путина отсутствует в графике переговоров в Париже
8 декабря, 2019, 19:27
Стал известен график встречи представителей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже
Об этом сообщает "РБК-Украина" .
Известно, что 9 декабря в Париже состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
В то же время, окончательной информации по поводу двусторонней встречи Зеленского и президента России Владимира Путина пока нет.
График Нормандского саммита:
14:55 - прибытие в Елисейский дворец;
15:05 - встреча Зеленского с Макроном;
15:30 - встреча Зеленского с Меркель;
16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";
18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.
- Напомним, 8 декабря пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала первые три шага, о которых Владимир Зеленский будет договариваться с Владимиром Путиным на Нормандские саммите.
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