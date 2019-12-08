 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧерновол: Акция на Банковой - это страховка от капитуляции

Черновол: Акция на Банковой - это страховка от капитуляции

У офиса президента проходит митинг "Варта на Банковой"

У офиса президента продолжается многотысячный митинг проукраинских сил, сообщает Еcпресо.TV.

Участники протестного собрания требуют у президента Владимира Зеленского не пересекать "красных линий" на переговорах с Владимиром Путиным в Нормандском формате, которые состоятся в понедельник, 9 декабря, в Париже. Под "красными линиями" подразумеваются любые шаги, которые могут привести к уступкам агрессору и капитуляции перед Россией.

Среди участников митинга - бывший народный депутат, общественная активистка Татьяна Черновол.

По ее словам, целью акции протеста является "страховка от политической и безопасностной капитуляции".

"Я считаю, что договоренность будет. Как минимум - экономическая. Какие-то попытки капитуляции будут. Но это страховка - от больших шагов. А малые мы потом (то откат, который состоится) наверстаем. Если будем объединяться, если будем активны", - считает она.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

8 декабря, 2019 воскресенье

7 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать