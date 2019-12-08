Черновол: Акция на Банковой - это страховка от капитуляции
У офиса президента продолжается многотысячный митинг проукраинских сил, сообщает Еcпресо.TV.
Участники протестного собрания требуют у президента Владимира Зеленского не пересекать "красных линий" на переговорах с Владимиром Путиным в Нормандском формате, которые состоятся в понедельник, 9 декабря, в Париже. Под "красными линиями" подразумеваются любые шаги, которые могут привести к уступкам агрессору и капитуляции перед Россией.
Среди участников митинга - бывший народный депутат, общественная активистка Татьяна Черновол.
По ее словам, целью акции протеста является "страховка от политической и безопасностной капитуляции".
"Я считаю, что договоренность будет. Как минимум - экономическая. Какие-то попытки капитуляции будут. Но это страховка - от больших шагов. А малые мы потом (то откат, который состоится) наверстаем. Если будем объединяться, если будем активны", - считает она.
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