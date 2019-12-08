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Espreso.tvОбществоУбрали сцену и палатки: УГО и Нацгвардия препятствуют акции на Банковой

Убрали сцену и палатки: УГО и Нацгвардия препятствуют акции на Банковой


фото: facebook
Представители Управления государственной охраны и Национальной гвардии препятствуют акции "Варта на Банковой" у Офиса президента

Об этом заявил член координационного совета "Движение сопротивления капитуляции" Николай Марченко в facebook.

"Мы и представители других организаций заблаговременно подали более 10 заявок на проведение мирных собраний с указанием всех конструкций, необходимых для их проведения. Однако, полиция прибегла к методам режима Януковича и разобрала сцену митинга и задержала автомобиль регламента для проведения акции", - написал Марченко.

Журналист Сергей Высоцкий сообщил, что команду "зачистить" Банковую от сцены и палаток отдал глава Офиса президента Андрей Богдан .

"По моим данным, команду зачистить Банковую от сцены и палаток из УГО отдал Богдан. Выполнила Нацгвардия. Как всегда наглый идиот во главе администрации - главная угроза президенту. Если сегодня на Банковой начнется насилие - это будет прямая ответственность Богдана и Зеленского", - сообщил Высоцкий .

По словам политического эксперта Андрея Смолия, на Банковой Нацгвардия и полиция окружила Офис президента, сбросила со сцены координаторов "Движения сопротивления капитуляции" и разобрала сцену. Также правоохранители не дают людям разместиться и поставить палатки.

"Мы это уже проходили. В 2013 году во времена Януковича. Сегодня власть панически боится. Это не демократия. Это авторитаризм", - написал Смолий.

 

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