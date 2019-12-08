Сцену на акции "Варта на Банковой" демонтировали по указанию Богдана, - Басараб
Об этом корреспонденту Еспресо.TV сообщил политолог, участник акции "Варта на баночной" Михаил Басараб.
"По информации из наших источников, по указанию Богдана была демонтирована сцена, была задержана машина с палатками. Позже, в результате общения с МВД удалось исчерпать этот инцидент", - рассказал он.
Напомним, у Офиса президента продолжается многотысячная акция "Варта на Банковой" против капитуляции перед Россией.
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Отметим, что в 19:00, когда активисты пытались установить сцену у входа в Офис президента - силовики не дали это сделать и разобрали ее, вытеснив митингующих из этого участка.
Позже протестующие начали монтаж сцены и палаток возле Дома с химерами, что напротив здания Офиса президента.
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