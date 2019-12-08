Сцену на акции "Варта на Банковой" демонтировали по указанию Богдана, - Басараб

8 декабря, 2019, 21:22

Руководитель Офиса президента давал указания силовикам на акции "Варта на Банковой"

Об этом корреспонденту Еспресо.TV сообщил политолог, участник акции "Варта на баночной" Михаил Басараб.

"По информации из наших источников, по указанию Богдана была демонтирована сцена, была задержана машина с палатками. Позже, в результате общения с МВД удалось исчерпать этот инцидент", - рассказал он.

Напомним, у Офиса президента продолжается многотысячная акция "Варта на Банковой" против капитуляции перед Россией.

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Отметим, что в 19:00, когда активисты пытались установить сцену у входа в Офис президента - силовики не дали это сделать и разобрали ее, вытеснив митингующих из этого участка.

Позже протестующие начали монтаж сцены и палаток возле Дома с химерами, что напротив здания Офиса президента.