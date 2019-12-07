Нормандский саммит: Данилов рассказал об итогах закрытого заседания СНБО

7 декабря, 2019, 15:18

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал об итогах закрытого заседания СНБО, посвященного встрече "нормандской четверки"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам Данилова, в субботу, 7 декабря, на заседании СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в нормандском формате, который будет воплощаться в жизнь как основной.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь в качестве основного на данный момент", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что сценарий реинтеграции Донбасса предусматривает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины.

"Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, - это уже производные от, скажем так, определенных сценариев", - отметил Данилов.

Он отметил, что Украина хочет вернуть своих пленных, находящихся на территории РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Данилов добавил, что Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. По его словам, третьим вопросом, который сейчас рассматривается, это возвращение Украине контроля над границей, и потом уже вопросы проведения местных выборов в ОРДЛО.

При этом он подчеркнул, что те пять возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, пока являются закрытыми.