Нормандский саммит: Данилов рассказал об итогах закрытого заседания СНБО
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
По словам Данилова, в субботу, 7 декабря, на заседании СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в нормандском формате, который будет воплощаться в жизнь как основной.
"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь в качестве основного на данный момент", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что сценарий реинтеграции Донбасса предусматривает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины.
"Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, - это уже производные от, скажем так, определенных сценариев", - отметил Данилов.
Он отметил, что Украина хочет вернуть своих пленных, находящихся на территории РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.
Данилов добавил, что Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. По его словам, третьим вопросом, который сейчас рассматривается, это возвращение Украине контроля над границей, и потом уже вопросы проведения местных выборов в ОРДЛО.
При этом он подчеркнул, что те пять возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, пока являются закрытыми.
- Напомним, Владимир Зеленский 7 декабря созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны накануне Нормандского саммита.
- 6 декабря в преддверии переговоров "нормандской четверки" в Париже, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков провел закрытую встречу с лидерами парламентских фракций.
- Напомним, 6 декабря пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал украинскую делегацию на Нормандской встрече не доверять президенту РФ Владимиру Путину и ни в коем случае не идти на обсуждение ключевых вопросов во время встречи Владимира Зеленского с Путиным тет-а-тет.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перешел "красную линию", еще когда уговаривал президента России Владимира Путина провести переговоры в Париже.
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