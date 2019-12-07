Красную линию мы перешли, когда Зеленский уговаривал Путина провести переговоры, - Княжицкий

7 декабря, 2019, 07:50

Об этом Княжицкий заявил во время марафона "Красные линии" на телеканалах "Прямой", "5 канал" и Еспресо.TV.

"Красная линия была перейдена на самом деле для меня во время этих президентских выборов. Потому что наше общество под влиянием огромного количества манипуляций поверило в какие-то чудесные вещи: в зарплату учителей в 4 тыс., в снижение коммунальных тарифов и в то, что, оказывается, от нас зависит, будет мир или не будет, мы виновны в этом. А если мы встретимся и договоримся с хорошим Путиным, вины которого ни в чем нет, то, в принципе, мир наступит ", - сказал Княжицкий.

По его мнению, те люди, которые это пропагандировали, слишком хорошо поверили в свою искусственную реальность.

"Они так поверили в ту искусственную реальность, которую использовали для того, чтобы победить Порошенко, - потому что основная цель этих выборов была победить Порошенко, и случилось так, что победил Зеленский, - очень много людей в эту реальность поверили, и они стали заложниками этой реальности. реальности совершенно искусственной ... И теперь надо ехать. И зачем ехать - для меня лично не понятно. Я не понимаю, почему Владимир Зеленский так хотел этих переговоров ", - отметил Княжицкий.

Он сказал, что не понятно, почему Владимир Путин хотел бы сделать мир в Украине на украинском условиях с украинской выгодой.

"Владимир Путин начал эту войну, потому что считает геополитической катастрофой распад Советского Союза. И для чего ему нужен Зеленский? Убедить его восстановить Советский Союз. Мы хотим этого, хотят этого украинцы, которые настрадались столько веков от этой оккупации Нет, конечно", - убежден Княжицкий.

Он отметил, что не видит хороших выходов из этой ситуации.

"Красную линию мы перешли тогда, когда Зеленский согласился и инициировал эти переговоры, и фактически уговаривал Путина провести эти переговоры. Но я верю и надеюсь в то, и я это вижу в парламенте, что очень многие депутаты из его партии, из партии "слуга народа", являются настоящими патриотами, и они не хотят капитуляции ... и мне кажется, что Зеленский тоже понимает, что все, шоу закончилось, и игра в Голобородько закончилась. Есть огромная ответственность", - сказал Княжицкий.