Нормандский саммит: Разумков провел закрытую встречу с лидерами фракций
7 декабря, 2019, 08:50
Накануне переговоров "нормандской четверки" в Париже глава Верховной Рады Дмитрий Разумков провел закрытую встречу с лидерами парламентских фракций
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .
По его словам, Разумков созвал лидеров всех парламентских фракций, чтобы обсудить с ними Нормандский саммит, который запланирован 9 декабря в Париже. На встрече также присутствовал помощник президента Андрей Ермак, который отвечает за международные переговоры.
"Мы четко обсудили, без камер, каждый вопрос-ответ, какова наша стратегия, какие есть сценарии, риски, чего мы боимся, какие есть красные линии. Но не на камеры. Потому что, как сказал наш президент, не все можно сказать на камеры перед переговорами ", - сказал Арахамия.
- Напомним, 6 декабря пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал украинскую делегацию на Нормандской встрече не доверять президенту РФ Владимиру Путину и ни в коем случае не идти на обсуждение ключевых вопросов во время встречи Владимира Зеленского с Путиным тет-а -тет.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перешел "красную линию", еще когда уговаривал президента России Владимира Путина провести переговоры в Париже.
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