Зеленский созвал закрытое заседание СНБО накануне Нормандского саммита
7 декабря, 2019, 09:31
Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны накануне Нормандского саммита
Об этом сообщает официальный сайт СНБО.
"Принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, 6 декабря, накануне переговоров "нормандской четверки" в Париже, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков провел закрытую встречу с лидерами парламентских фракций.
- Напомним, 6 декабря пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал украинскую делегацию на Нормандской встрече не доверять президенту РФ Владимиру Путину и ни в коем случае не идти на обсуждение ключевых вопросов во время встречи Владимира Зеленского с Путиным тет-а -тет.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перешел "красную линию", еще когда уговаривал президента России Владимира Путина провести переговоры в Париже .
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