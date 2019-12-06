"Нельзя обсуждать ключевые позиции тет-а-тет": Порошенко рассказал, чего ждать от Путина на Нормандском саммите

6 декабря, 2019, 22:39

Об этом Порошенко заявил во время телемарафона в программе "Красные линии", передает Еспресо.TV.

"Я очень хорошо знаю Путина. Твердая позиция первая - не верьте Путину и не попадите к нему в ловушку. Начиная от конкретных мелких деталей, когда они говорят, что, друзья, вы там-то и там-то говорили или обещали то-то, то в 50% это ложь и манипуляция. Украинская делегация должна быть абсолютно четко подготовлена к этому. И ни в коем случае нельзя идти по ключевым позициям на переговоры тет-а-тет. Переговоры, касающиеся миротворцев, переговоры, касающиеся вывода российских войск, - если ты будешь сам, то ты получишь ответ: "их там нет". На просьбу к Путину вывести свои войска в 99% говорит, что их там нет ", - сказал Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" напомнил о попытке Путина не признавать своих военных в 2014 году.

"Я после 24 августа 2014 года имел следующие итерации с Путиным. Владимир Владимирович, вы совершили международное преступление, вы ввели регулярные войска РФ на суверенную территорию Украины. Нет, говорит. Мы взяли в плен ваших десантников -" Этого не может быть. Там могут быть россияне - да ". Потому что мы дали список их." Но это гражданские добровольцы, они приехали просто так ". Нет, это военные и при них документы, военные билеты. Это военнослужащие регулярных сил РФ. Нет, говорит, это военные, но они в отпуске. И это говорит президент. Нет, они не в отпуске, они на боевой технике. Говорит: "Вы знаете, да, действительно. Но они просто потеряли дорогу ", - рассказал Порошенко.