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Espreso.tvОбществоПожар в одесском колледже: число погибших возросло

Пожар в одесском колледже: число погибших возросло

Спасатели достали из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обгоревшее тело еще одного человека

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиция.

"Правоохранители достали из-под завалов здания на улице Троицкой обгоревшее тело еще одного человека. Это женщина. Ее личность устанавливается", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 15:30 пятницы, 6 декабря, в результате пожара погибли три человека, поиски еще 12 человек продолжаются.

В то же время одесское издание "Думская" со ссылкой на заместителя начальника облуправления ГСЧС Александра Крицкого, сообщает, что погиб мужчина.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибла студентка и еще одна женщина , 29 человек пострадали .

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