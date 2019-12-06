Пожар в одесском колледже: число погибших возросло
6 декабря, 2019, 17:10
Спасатели достали из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обгоревшее тело еще одного человека
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиция.
"Правоохранители достали из-под завалов здания на улице Троицкой обгоревшее тело еще одного человека. Это женщина. Ее личность устанавливается", - говорится в сообщении.
Таким образом, по состоянию на 15:30 пятницы, 6 декабря, в результате пожара погибли три человека, поиски еще 12 человек продолжаются.
В то же время одесское издание "Думская" со ссылкой на заместителя начальника облуправления ГСЧС Александра Крицкого, сообщает, что погиб мужчина.
Ранее сообщалось, что в результате пожара погибла студентка и еще одна женщина , 29 человек пострадали .
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности. Правоохранители рассматривают две версии возгорания.
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