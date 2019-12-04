Пожар в колледже в Одессе: число пострадавших возросло до 29 человек
4 декабря, 2019, 22:58
В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погиб один человек, пострадали 29 человек
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
Кроме того, место нахождение 13 человек уточняется.
"Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, место нахождение которых не установлено", - отметил Яровой.
По данным полиции, погибшая в результате пожара - студентка, 2003 г. р.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
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