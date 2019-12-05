В сгоревшем одесском колледже обнаружили тело женщины

5 декабря, 2019, 20:56

При разборке завалов сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили тело женщины

Об этом сообщает Думская.

Как сообщили в полиции, разбор завалов на этом месте остановили, и сейчас там проводят следственные действия.

Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу.

Личность погибшей не установлена.

Также сообщается, что еще одна женщина, которая числилась как пропавшая во время пожара на ул. Троицкой, нашлась целой и невредимой.