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Espreso.tvОбществоВ сгоревшем одесском колледже обнаружили тело женщины

В сгоревшем одесском колледже обнаружили тело женщины

При разборке завалов сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили тело женщины

Об этом сообщает Думская.

Как сообщили в полиции, разбор завалов на этом месте остановили, и сейчас там проводят следственные действия.

Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу.

Личность погибшей не установлена.

Также сообщается, что еще одна женщина, которая числилась как пропавшая во время пожара на ул. Троицкой, нашлась целой и невредимой.

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