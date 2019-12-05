В сгоревшем одесском колледже обнаружили тело женщины
5 декабря, 2019, 20:56
При разборке завалов сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили тело женщины
Об этом сообщает Думская.
Как сообщили в полиции, разбор завалов на этом месте остановили, и сейчас там проводят следственные действия.
Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу.
Личность погибшей не установлена.
Также сообщается, что еще одна женщина, которая числилась как пропавшая во время пожара на ул. Троицкой, нашлась целой и невредимой.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В результате пожара погибла студентка, еще 29 человек пострадали.
- Полиция рассматривает две версии пожара в одесском институте.
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