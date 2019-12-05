Запланированных на 5 декабря переговоров о транзите газа из РФ не будет - Минэнерго

Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Дата переговоров не подтверждена", - сообщили в министерстве, подтвердив, что 5 декабря таких переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом не будет.

Напомним, президент Владимир Зеленский допускает, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского будет обсуждаться в рамках нормандской встречи.

28 ноября в Вене состоялись украинские-российские переговоры по газу.

До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможные поставки российского газа.

Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

18 ноября в Газпроме заявили, что прислали Нафтогаза официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на Газпром наложил украинский антимонопольный комитет.