 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗапланированных на 5 декабря переговоров о транзите газа из РФ не будет - Минэнерго

Запланированных на 5 декабря переговоров о транзите газа из РФ не будет - Минэнерго


фото: inosmi
В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что анонсированных переговоров в трехстороннем формате о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину не будет

Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Дата переговоров не подтверждена", - сообщили в министерстве, подтвердив, что 5 декабря таких переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом не будет.

  • Напомним, президент Владимир Зеленский допускает, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского будет обсуждаться в рамках нормандской встречи.

  • 28 ноября в Вене состоялись украинские-российские переговоры по газу.

  • До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможные поставки российского газа.

  • Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

  • 18 ноября в Газпроме заявили, что прислали Нафтогаза официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продление действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на Газпром наложил украинский антимонопольный комитет.

  • Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража, сообщил министр энергетики Оржель.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

5 декабря, 2019 четверг

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать