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Espreso.tvОбществоСуд арестовал экс-начальника Трубы Щербину с залогом в более 2 млн грн

Суд арестовал экс-начальника Трубы Щербину с залогом в более 2 млн грн

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего начальника главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину

Об этом сообщает пресс служба САП.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения ексначальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 130 100 грн.

Щербина подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 (пособничество в предоставлении неправомерной выгоды) УК Украины.

  • Напомним, что НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины.
  • Труба прокомментировал дело по взятке Щербине.
  • Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину по подозрению в мошенничестве и пособничестве в даче взятки руководителю правоохранительного органа.
  • Бывшему начальнику главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине сообщили о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для задержанного бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн грн.
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