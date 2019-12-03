Экс-начальнику Трубы Щербине сообщили о подозрении, - САП

3 декабря, 2019, 18:45

Бывшему начальнику главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов США.", - говорится в сообщении.

Им инкриминируют мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.