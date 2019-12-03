Экс-начальнику Трубы Щербине сообщили о подозрении, - САП
3 декабря, 2019, 18:45
Бывшему начальнику главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов США.", - говорится в сообщении.
Им инкриминируют мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
- Напомним, что НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины.
- Труба прокомментировал дело по взятке Щербине.
- Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину по подозрению в мошенничестве и пособничестве в даче взятки руководителю правоохранительного органа.
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