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Espreso.tvОбществоЭкс-начальнику Трубы Щербине сообщили о подозрении, - САП

Экс-начальнику Трубы Щербине сообщили о подозрении, - САП

Бывшему начальнику главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю, которые были уличены в получении 75 тыс. долларов США.", - говорится в сообщении.

Им инкриминируют мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

  • Напомним, что НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины.
  • Труба прокомментировал дело по взятке Щербине.
  • Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину по подозрению в мошенничестве и пособничестве в даче взятки руководителю правоохранительного органа.
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