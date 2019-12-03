"Меня активно пытаются снять с должности", - Труба о деле по поводу взятки Щербине

3 декабря, 2019, 12:52

Директор ГБР Роман Труба заявил о готовности сотрудничать со следователями НАБУ по делу о получении средств экс-чиновником ГПУ Игорем Щербиной за якобы закрытие Государственным бюро расследований уголовного производства

Об этом сообщил Труба в своем Telegram-канале.

"Узнал из новостей, что якобы мой бывший коллега еще со времен ГПУ за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и это уголовное производство расследует НАБУ", - написал Труба.

Директор Госбюро расследований отметил, что не знает, действительно ли есть уголовное производство или кто-то пытался заработать на ГБР.

Труба обратил внимание на несколько моментов. Он уверяет, что ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы.

"Меня так активно пытаются снять с должности, некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже анонсы борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся", - говорится в сообщении.