САП потребует ареста для бывшего начальника Трубы с возможностью залога в 3,6 млн грн

4 декабря, 2019, 19:46

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд избрать для задержанного бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн грн

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Постолюк.

"САП подала в суд ходатайство об избрании Щербине меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 3,6 млн грн залога", - сказала она.

Суд еще не определил время избрания меры пресечения.