САП потребует ареста для бывшего начальника Трубы с возможностью залога в 3,6 млн грн
4 декабря, 2019, 19:46
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд избрать для задержанного бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн грн
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Постолюк.
"САП подала в суд ходатайство об избрании Щербине меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 3,6 млн грн залога", - сказала она.
Суд еще не определил время избрания меры пресечения.
- Напомним, что НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины.
- Труба прокомментировал дело по взятки Щербине.
- Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину по подозрению в мошенничестве и пособничестве в даче взятки руководителю правоохранительного органа.
- Бывшему начальнику главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине сообщили о подозрении.
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