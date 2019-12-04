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Espreso.tvОбществоСАП потребует ареста для бывшего начальника Трубы с возможностью залога в 3,6 млн грн

САП потребует ареста для бывшего начальника Трубы с возможностью залога в 3,6 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд избрать для задержанного бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн грн

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Постолюк.

"САП подала в суд ходатайство об избрании Щербине меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 3,6 млн грн залога", - сказала она.

Суд еще не определил время избрания меры пресечения.

  • Напомним, что НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины.
  • Труба прокомментировал дело по взятки Щербине.
  • Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину по подозрению в мошенничестве и пособничестве в даче взятки руководителю правоохранительного органа.
  • Бывшему начальнику главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине сообщили о подозрении.
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