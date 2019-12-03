НАБУ задержало экс-начальника Трубы по делу о взятке в $150 тысяч
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиц $150 тыс. неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов. Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно действий упомянутой компании-застройщицы. Лиц задержали после получения ими первого транша в $75 тыс .из оговоренных $150 тыс.", - говорится в сообщении.
Сообщается, что решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.
СМИ ранее сообщали, что речь идет об Игоре Щербине, близком соратнике, куме директора Госбюро расследований Романа Трубы, и предпринимателе Шевченко.
- Напомним, что НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины.
- Труба прокомментировал дело по поводу взятки Щербине.
Читайте также
-
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
Читайте также
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает