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Espreso.tvОбществоНАБУ задержало экс-начальника Трубы по делу о взятке в $150 тысяч

НАБУ задержало экс-начальника Трубы по делу о взятке в $150 тысяч

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину по подозрению в мошенничестве и пособничестве в даче взятки руководителю правоохранительного органа

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиц $150 тыс. неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов. Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно действий упомянутой компании-застройщицы. Лиц задержали после получения ими первого транша в $75 тыс .из оговоренных $150 тыс.", - говорится в сообщении.

Сообщается, что решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

СМИ ранее сообщали, что речь идет об Игоре Щербине, близком соратнике, куме директора Госбюро расследований Романа Трубы, и предпринимателе Шевченко.

 

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