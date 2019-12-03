НАБУ подозревает кума Трубы во взятке на $150 тыс. - СМИ

3 декабря, 2019, 09:24

НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.



Согласно этой информации, следственные действия связаны с возможным получением неправомерной выгоды в размере $150 тысяч. Эта сумма фигурирует в качестве взятки за закрытие территориальным управлением Государственного бюро расследований в Киеве уголовного производства в отношении коммерческого предприятия. Половину денег якобы должен получить Щербина.



По данным источников Новое время, сообщником Щербины мог быть человек по фамилии Шевченко. Их вроде задержали при получении половины оговоренной суммы. Работники НАБУ изъяли деньги и визитки, в которых Щербина называется сотрудником ГБР, хотя в реальности им не является.

Журналисты отмечают, что Труба является кумом Щербины и работал под его руководством, когда в течение 2014-2015 годов тот возглавлял главное следственное управление ГПУ. Нынешний руководитель ГБР был тогда заместителем Щербины.