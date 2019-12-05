Руис - Джошуа: букмекеры назвали фаворита чемпионского супербоя
5 декабря, 2019, 15:32
Букмекеры считают британца Энтони Джошуа фаворитом боя против чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе американца Энди Руиса
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Букмекерские конторы предлагают на победу Джошуа коэффициент 1.44. На выигрыш Руиса дают 2.75, а вероятность ничьей оценивается в 29,00.
Бой-реванш Джошуа против чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энди Руиса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Первый поединок между боксерами состоялся в июне и завершился сенсационной победой американца.
- Джошуа признался, что перед реваншем с Энди Руисом получил советы от украинца Владимира Кличко .
- 3 декабря стало известно, что Джошуа серьезно пострадал во время спарринга перед боем-реваншем против Руиса.
- 4 декабря британец Энтони Джошуа и американец Энди Руис провели в Саудовской Аравии открытую тренировку перед чемпионским боем в супертяжелом весе.
- Джошуа пообещал в случае победы над Руисом предоставить ему право на реванш .
- 5 декабря чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе американец Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем .
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