Руис - Джошуа: букмекеры назвали фаворита чемпионского супербоя

5 декабря, 2019, 15:32

Букмекеры считают британца Энтони Джошуа фаворитом боя против чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе американца Энди Руиса

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы предлагают на победу Джошуа коэффициент 1.44. На выигрыш Руиса дают 2.75, а вероятность ничьей оценивается в 29,00.

Бой-реванш Джошуа против чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энди Руиса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Первый поединок между боксерами состоялся в июне и завершился сенсационной победой американца.