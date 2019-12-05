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Espreso.tvСпортРуис - Джошуа: букмекеры назвали фаворита чемпионского супербоя

Руис - Джошуа: букмекеры назвали фаворита чемпионского супербоя


фото: BoxingScene
Букмекеры считают британца Энтони Джошуа фаворитом боя против чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе американца Энди Руиса

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы предлагают на победу Джошуа коэффициент 1.44. На выигрыш Руиса дают 2.75, а вероятность ничьей оценивается в 29,00.

Бой-реванш Джошуа против чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энди Руиса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Первый поединок между боксерами состоялся в июне и завершился сенсационной победой американца.

 

 

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