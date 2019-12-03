СБУ объявила в розыск Цемах
Об этом сообщает МВД Украины.
Цемаху выдвинуто подозрение в участии в террористической группе и осуществлении террористического акта, приведшего к гибели людей. Он объявлен в розыск как лицо, которое скрывается от органов следствия.
Дата исчезновения указана 23 сентября текущего года.
Отмечается, что мера пресечения Цемаху не избиралась.
-
Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха.
-
5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи.
-
В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
-
12 сентября дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс .
-
Переданный России фигурант дела MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 году на Донбассе.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-