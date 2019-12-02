Венгерский посол пожаловался на трудности в изучении украинского языка

2 декабря, 2019, 08:33

Посол республики Венгрия Иштван Ийдярто высказался о внедрении украинского языка и трудности в его изучении

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Венгрии высказался в интервью изданию " Главком ".



Уроженец города Берегово господин Ийдярто пожаловался на трудности в изучении украинского языка и предложил свое видение реформы образования в Украине.



"Венгрию сейчас представляют как страну, которая блокирует образовательную реформу в Украине, но это не так", - утверждает посол.

В своем комментарии Ийдярто высказывает мнение, что изучение в школах предметов на украинском языке приведет к тому, что дети на Закарпатье не будут знать ни украинского, ни венгерского языков: "смешанная система, которую предлагается ввести, приведет к тому, что дети ни на венгерском, ни украинским говорить не будут ".



Сам посол заявляет, что украинский язык ему трудно дается из-за путаницы с российским.

"В своей жизни я учился только на венгерском. Конечно, после школы жизнь сложилась так, что нужно изучать другие языки. Однако, на мой взгляд, если у тебя есть знания, полученные на родном языке, потом на любом языке ты сможешь их передать и использовать "- объясняет посол.