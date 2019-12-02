Венгерский посол пожаловался на трудности в изучении украинского языка
Об этом чрезвычайный и полномочный посол Венгрии высказался в интервью изданию " Главком ".
Уроженец города Берегово господин Ийдярто пожаловался на трудности в изучении украинского языка и предложил свое видение реформы образования в Украине.
"Венгрию сейчас представляют как страну, которая блокирует образовательную реформу в Украине, но это не так", - утверждает посол.
В своем комментарии Ийдярто высказывает мнение, что изучение в школах предметов на украинском языке приведет к тому, что дети на Закарпатье не будут знать ни украинского, ни венгерского языков: "смешанная система, которую предлагается ввести, приведет к тому, что дети ни на венгерском, ни украинским говорить не будут ".
Сам посол заявляет, что украинский язык ему трудно дается из-за путаницы с российским.
"В своей жизни я учился только на венгерском. Конечно, после школы жизнь сложилась так, что нужно изучать другие языки. Однако, на мой взгляд, если у тебя есть знания, полученные на родном языке, потом на любом языке ты сможешь их передать и использовать "- объясняет посол.
- Напомним, недавно Венгрия наложила вето на совместное заявление послов Североатлантического альянса в отношении Украины.
- Ранее Венгрия раскритиковала Закон Украины "О функционировании украинского языка как государственного", на что тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал , обвинив страну-соседку.
- Позже, глава МИД Венгрии встрял в скандал , нанеся визит в Закарпатье перед парламентскими выборами в Украине, на что получил реакцию действующего министра Пристайко.
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