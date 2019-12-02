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Espreso.tvОбществоВенгерский посол пожаловался на трудности в изучении украинского языка

Венгерский посол пожаловался на трудности в изучении украинского языка

Иштван Ийдярто
фото: Тернопільська обласна державна адміністрація
Посол республики Венгрия Иштван Ийдярто высказался о внедрении украинского языка и трудности в его изучении

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Венгрии высказался в интервью изданию " Главком ".

Уроженец города Берегово господин Ийдярто пожаловался на трудности в изучении украинского языка и предложил свое видение реформы образования в Украине.

"Венгрию сейчас представляют как страну, которая блокирует образовательную реформу в Украине, но это не так", - утверждает посол.

В своем комментарии Ийдярто высказывает мнение, что изучение в школах предметов на украинском языке приведет к тому, что дети на Закарпатье не будут знать ни украинского, ни венгерского языков: "смешанная система, которую предлагается ввести, приведет к тому, что дети ни на венгерском, ни украинским говорить не будут ".

Сам посол заявляет, что украинский язык ему трудно дается из-за путаницы с российским.

"В своей жизни я учился только на венгерском. Конечно, после школы жизнь сложилась так, что нужно изучать другие языки. Однако, на мой взгляд, если у тебя есть знания, полученные на родном языке, потом на любом языке ты сможешь их передать и использовать "- объясняет посол.

  • Напомним, недавно Венгрия наложила вето на совместное заявление послов Североатлантического альянса в отношении Украины.
  • Ранее Венгрия раскритиковала Закон Украины "О функционировании украинского языка как государственного", на что тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал , обвинив страну-соседку.
  • Позже, глава МИД Венгрии встрял в скандал , нанеся визит в Закарпатье перед парламентскими выборами в Украине, на что получил реакцию действующего министра Пристайко.
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