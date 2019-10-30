Сиярто похвастался перед россиянами, что Венгрия наложила вето на заявление послов НАТО по Украине

30 октября, 2019, 14:28

Венгрия наложила вето на совместное заявление послов Североатлантического альянса по Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто во время Евразийского форума в Будапеште, сообщает Daily News Hungary .

По его словам, Венгрия подала несколько предложений о внесении изменений в заявления, в которых указывалось, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. Несколько предложений, по его словам, базировались на принципах Совета Европы и ООН.

Впрочем, сказал Сиярто, поскольку эти предложения были отклонены, "у нас не было другого выбора, кроме наложения вето на декларацию", - добавил Сиярто.

Министр сказал, что Венгрия "не готова жертвовать интересами 150000 этнических венгров", которые живут на Западе Украины.

Отметим, 30 октября в Будапешт с визитом прибудет президент России Владимир Путин. У него запланирована двусторонняя встреча с премьером Орбаном.

Кроме того, в эти дни в венгерской столице проходят большие двусторонние венгерско-российские консультации на высшем уровне и Евразийский форум, в ходе которого министр и сообщил новость о блокировании проукраинского решения Альянса.

Напомним, Североатлантический совет НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом сегодня начал двухдневный визит в Украину.