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Espreso.tvОбществоСиярто похвастался перед россиянами, что Венгрия наложила вето на заявление послов НАТО по Украине

Сиярто похвастался перед россиянами, что Венгрия наложила вето на заявление послов НАТО по Украине

Венгрия наложила вето на совместное заявление послов Североатлантического альянса по Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто во время Евразийского форума в Будапеште, сообщает Daily News Hungary .

По его словам, Венгрия подала несколько предложений о внесении изменений в заявления, в которых указывалось, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. Несколько предложений, по его словам, базировались на принципах Совета Европы и ООН.

Впрочем, сказал Сиярто, поскольку эти предложения были отклонены, "у нас не было другого выбора, кроме наложения вето на декларацию", - добавил Сиярто.

Министр сказал, что Венгрия "не готова жертвовать интересами 150000 этнических венгров", которые живут на Западе Украины.

Отметим, 30 октября в Будапешт с визитом прибудет президент России Владимир Путин. У него запланирована двусторонняя встреча с премьером Орбаном.

Кроме того, в эти дни в венгерской столице проходят большие двусторонние венгерско-российские консультации на высшем уровне и Евразийский форум, в ходе которого министр и сообщил новость о блокировании проукраинского решения Альянса.

Напомним, Североатлантический совет НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом сегодня начал двухдневный визит в Украину.

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