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Климкин про закон о языке: Венгрия сознательно выбрала линию на конфронтацию


фото: REUTERS
Венгрия, критикуя принятый в четверг украинский закон о языке, намеренно обостряет отношения между двумя странами, однако украинская сторона надеется на понимание
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, сообщает Укринформ.

"Я считаю, что наши венгерские партнеры сознательно выбрали линию на конфронтацию. Я буду говорить об этом с Петером Сиярто (глава МИД Венгрии, - ред.) в Брюсселе буквально через две недели на министерском заседании по" Восточному партнерству". Я еще раз повторяю: этот закон важен, но его нужно понимать в смысле поддержки украинского языка, а ни в коем случае не (в смысле) ограничения чьих-то прав", - сказал Климкин.

Он добавил, что дальнейшие шаги по имплементации закона будет определять правительство. Именно с данного момента должна начаться очень публичная и очень открытая работа над тем, как этот закон должен быть реализован.

Климкин также отметил, что в языковом вопросе нужно идти дальше и принять отдельный закон о языках национальных меньшинств.

"Мы должны помогать нашим гражданам. Мы не хотим, чтобы венгры или румыны или кто-то другой стали меньше венграми или румынами. Они принадлежат к нашей политической нации, они должны иметь право получить образование на своих языках - конечно, их права не должны ограничиваться, но при этом они должны иметь возможность получить реальный шанс выучить украинский и понимать, в какой стране они живут", - акцентировал министр.

Он отметил, что подобный политический месседж с венгерской стороны был для него ожидаемым, однако выразил надежду на понимание между странами.

"У нас непростой, но тем не менее, я считаю, продуктивный разговор с Венгрией", - резюмировал министр.

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