Климкин про закон о языке: Венгрия сознательно выбрала линию на конфронтацию
"Я считаю, что наши венгерские партнеры сознательно выбрали линию на конфронтацию. Я буду говорить об этом с Петером Сиярто (глава МИД Венгрии, - ред.) в Брюсселе буквально через две недели на министерском заседании по" Восточному партнерству". Я еще раз повторяю: этот закон важен, но его нужно понимать в смысле поддержки украинского языка, а ни в коем случае не (в смысле) ограничения чьих-то прав", - сказал Климкин.
Он добавил, что дальнейшие шаги по имплементации закона будет определять правительство. Именно с данного момента должна начаться очень публичная и очень открытая работа над тем, как этот закон должен быть реализован.
Климкин также отметил, что в языковом вопросе нужно идти дальше и принять отдельный закон о языках национальных меньшинств.
"Мы должны помогать нашим гражданам. Мы не хотим, чтобы венгры или румыны или кто-то другой стали меньше венграми или румынами. Они принадлежат к нашей политической нации, они должны иметь право получить образование на своих языках - конечно, их права не должны ограничиваться, но при этом они должны иметь возможность получить реальный шанс выучить украинский и понимать, в какой стране они живут", - акцентировал министр.
Он отметил, что подобный политический месседж с венгерской стороны был для него ожидаемым, однако выразил надежду на понимание между странами.
"У нас непростой, но тем не менее, я считаю, продуктивный разговор с Венгрией", - резюмировал министр.
- Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.
- Украинский закон о языке, якобы, нарушает права венгерского меньшинства, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом