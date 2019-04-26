Климкин про закон о языке: Венгрия сознательно выбрала линию на конфронтацию

"Я считаю, что наши венгерские партнеры сознательно выбрали линию на конфронтацию. Я буду говорить об этом с Петером Сиярто (глава МИД Венгрии, - ред.) в Брюсселе буквально через две недели на министерском заседании по" Восточному партнерству". Я еще раз повторяю: этот закон важен, но его нужно понимать в смысле поддержки украинского языка, а ни в коем случае не (в смысле) ограничения чьих-то прав", - сказал Климкин.

Он добавил, что дальнейшие шаги по имплементации закона будет определять правительство. Именно с данного момента должна начаться очень публичная и очень открытая работа над тем, как этот закон должен быть реализован.

Климкин также отметил, что в языковом вопросе нужно идти дальше и принять отдельный закон о языках национальных меньшинств.

"Мы должны помогать нашим гражданам. Мы не хотим, чтобы венгры или румыны или кто-то другой стали меньше венграми или румынами. Они принадлежат к нашей политической нации, они должны иметь право получить образование на своих языках - конечно, их права не должны ограничиваться, но при этом они должны иметь возможность получить реальный шанс выучить украинский и понимать, в какой стране они живут", - акцентировал министр.

Он отметил, что подобный политический месседж с венгерской стороны был для него ожидаемым, однако выразил надежду на понимание между странами.

"У нас непростой, но тем не менее, я считаю, продуктивный разговор с Венгрией", - резюмировал министр.