"Не является вмешательством в украинские выборы": Сиярто о своем визите на Закарпатье

16 июля, 2019, 14:44

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что не считает свой визит в Закарпатье вмешательством в украинские парламентские выборы

Об этом Сиярто сказал во время пресс-конференции в Берегове Закарпатской области, передает "Укринформ".

"Этот визит был запланирован, все произошло в рамках дипломатических отношений и согласовано с соответствующими дипломатическими ведомствами. Это не является вмешательством в украинские выборы и я не считаю, что я каким-то образом что-то нарушаю", - заявил Сиярто.

Во вторник, 16 июля, Сиярто посетил Закарпатье, где состоялась встреча с представителями местных венгерских общественных организаций.

Напомним, МИД Украины изучает вопрос визита венгерских чиновников включая главу МИД Венгрии Петера Сиярто в Закарпатскую область.

Заместитель председателя Офиса президента Украины Вадим Пристайко назвал "недопустимой практикой" встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с украинским нардепом, который участвует в досрочных выборах в Верховную Раду, а также визит на Закарпатье главы МИД Венгрии Петера Сиярто.