//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Не является вмешательством в украинские выборы": Сиярто о своем визите на Закарпатье

"Не является вмешательством в украинские выборы": Сиярто о своем визите на Закарпатье


фото: rfe
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что не считает свой визит в Закарпатье вмешательством в украинские парламентские выборы

Об этом Сиярто сказал во время пресс-конференции в Берегове Закарпатской области, передает "Укринформ".

"Этот визит был запланирован, все произошло в рамках дипломатических отношений и согласовано с соответствующими дипломатическими ведомствами. Это не является вмешательством в украинские выборы и я не считаю, что я каким-то образом что-то нарушаю", - заявил Сиярто.

Во вторник, 16 июля, Сиярто посетил Закарпатье, где состоялась встреча с представителями местных венгерских общественных организаций.

Напомним, МИД Украины изучает вопрос визита венгерских чиновников включая главу МИД Венгрии Петера Сиярто в Закарпатскую область.

Заместитель председателя Офиса президента Украины Вадим Пристайко назвал "недопустимой практикой" встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с украинским нардепом, который участвует в досрочных выборах в Верховную Раду, а также визит на Закарпатье главы МИД Венгрии Петера Сиярто.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

16 июля, 2019 вторник

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать