"Недопустимая практика": Пристайко о встрече Орбана с украинским нардепом и визите Сиярто на Закарпатье

16 июля, 2019, 13:31

В МИД Украины убеждены, что накануне выборов в Раду МИД Венгрии мог бы воздержаться от поездок на Закарпатье, а вместо этого приехать в Киев

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает Еспресо.TV

В частности он отметил, что МИД Украины обращался к венгерским коллегам с просьбой избегать до окончания выборов шагов, которые могут рассматриваться, как завуалированная поддержка конкретных политических сил.

"Один из депутатов Верховной Рады недавно встретился с премьер-министром Венгрии. Я не помню случаев, кроме недавней поездки в РФ, когда государства проводили встречи с отдельными депутатами ВР. Мне кажется, что в этот момент, когда идет подготовка ( к парламентским выборам, - ред.), в стране такая сложная ситуация, можно было бы как соседнему государству, дружественному к нам, воздержаться от таких поездок. Именно такая рекомендация была", - подчеркнул Пристайко.

Он отметил, что венгерские коллеги не услышали этого обращения, а Украина как цивилизованное государство старается не запрещать въезд, например, министру Сиярто.

"Вместе с тем, другой сосед, Словакия, гораздо жестче ведет себя по отношению к венгерским соседям, которые не только к нам таким образом пытаются приезжать. Наша рекомендация Сиарту была приехать в Киев, чтобы, как и министры иностранных дел всех стран мира, встретиться со своими коллегами, в частности с теми людьми, которые будут возглавлять МИД. Мы готовы вместе с ним потом посетить Закарпатье, встретиться со всеми, с кем необходимо встретиться ", - рассказал он.

Заместитель главы ОПУ добавил, что эта "практика недопустима".

"МИД со своим новым руководителем и президент будут принимать меры для того, чтобы это больше не повторялось", - подытожил он.

МИД Украины сообщал, что изучает вопрос визита венгерских чиновников, включительно с главой венгерского дипломатического ведомства Петером Сиярто, в Закарпатскую область.