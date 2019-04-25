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Венгрии не нравится украинский закон о языке, а заявления Зеленского "дают повод для надежды"

Украинский закон о языке, вроде бы, нарушает права венгерского меньшинства и демонстрирует "антивенгерскую" политику Петра Порошенко

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Европейська правда.

"Мы надеемся, что на основе взаимного уважения и желания найти решение мы сможем прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины, с новым, избранным подавляющим большинством президентом", - заявил министр.

Также он сказал, что своим выбором украинцы "покончили с эрой Порошенко".

По его словам, первые заявления избранного украинского президента Владимира Зеленского дают повод для надежды.

"Наша цель вернуть дружбу между Венгрией и Украиной, и результаты последних президентских выборов в Украине дают нам некоторую надежду", - сказал Петер Сийярто.

Отметим, что глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий анонсировал закон о языках нацменьшинств. Он сказал, что закон об украинском языке "будучи справедливым к украинцам, никоим образом не унижает никакие национальные меньшинства".

Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.

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