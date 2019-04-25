Венгрии не нравится украинский закон о языке, а заявления Зеленского "дают повод для надежды"
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Европейська правда.
"Мы надеемся, что на основе взаимного уважения и желания найти решение мы сможем прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины, с новым, избранным подавляющим большинством президентом", - заявил министр.
Также он сказал, что своим выбором украинцы "покончили с эрой Порошенко".
По его словам, первые заявления избранного украинского президента Владимира Зеленского дают повод для надежды.
"Наша цель вернуть дружбу между Венгрией и Украиной, и результаты последних президентских выборов в Украине дают нам некоторую надежду", - сказал Петер Сийярто.
Отметим, что глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий анонсировал закон о языках нацменьшинств. Он сказал, что закон об украинском языке "будучи справедливым к украинцам, никоим образом не унижает никакие национальные меньшинства".
Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом