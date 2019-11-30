УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура
30 ноября, 2019, 08:57
В 16 туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" встретится с донецким "Олимпиком", а "Шахтер" померяется силами с "Мариуполем"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпионат Украины по футболу
16-й тур
Субботу, 30 ноября
14:00 "Львов" (Львов) - "Днепр-1" (Днепр), "Футбол 2"
14:00 "Заря" (Луганск) - "Карпаты" (Львов), "УНИАН"
17:00 "Ворскла" (Полтава) - "Колос" (Ковалевка), "Футбол 2"
Воскресенье 1 декабря
14:00 "Десна" (Чернигов) - "Александрия" (Александрия), "УНИАН"
14:00 "Мариуполь" (Мариуполь) - "Шахтер" (Донецк), "Футбол 1"
19:30 "Олимпик" (Донецк) - "Динамо" (Киев), "Футбол 1"
- Напомним, 23 ноября в 15-м туре чемпионата Украины "Александрия" на своем поле победила "Зарю" и догнала в турнирной таблице "Динамо" .
- Также в 15-м туре "Днепр-1" победил "Ворсклу" в дебютном матче нового главного тренера полтавчан Юрия Максимова.
- 24 ноября Ковалевский "Колос" в Киеве победил черниговской "Десны" и перевав семиматчевую безвыигрышную серию .
- Львовские "Карпаты" на своем поле уступили донецкому "Олимпик".
- Кроме этого, в 15-м туре "Динамо" победило на своем поле "Мариуполь" и вернулось на второе место в турнирной таблице.
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