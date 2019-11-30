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Espreso.tvСпортУПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура

УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура

В 16 туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" встретится с донецким "Олимпиком", а "Шахтер" померяется силами с "Мариуполем"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат Украины по футболу

16-й тур

Субботу, 30 ноября

14:00 "Львов" (Львов) - "Днепр-1" (Днепр), "Футбол 2"

14:00 "Заря" (Луганск) - "Карпаты" (Львов), "УНИАН"

17:00 "Ворскла" (Полтава) - "Колос" (Ковалевка), "Футбол 2"

Воскресенье 1 декабря

14:00 "Десна" (Чернигов) - "Александрия" (Александрия), "УНИАН"

14:00 "Мариуполь" (Мариуполь) - "Шахтер" (Донецк), "Футбол 1"

19:30 "Олимпик" (Донецк) - "Динамо" (Киев), "Футбол 1"

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