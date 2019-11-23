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Espreso.tvСпорт"Днепр-1" испортил дебют новому тренеру "Ворсклы" Максимову

"Днепр-1" испортил дебют новому тренеру "Ворсклы" Максимову


фото: sport.ua
В 15-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу" в дебютном матче нового главного тренера полтавчан Юрия Максимова

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победный гол в ворота "Ворсклы" на 78-й минуте с пенальти забил Дмитрий Коркишко.

Игра против "Днепра-1" была первой в должности для нового главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова.

"Днепр-1" победил "Ворсклу" 1: 0, набрал 15 очков и вышел на седьмое место. Полтавчане с 8 пунктами остались на последней позиции.

Чемпионат Украины

15-й тур

23 ноября

"Днепр-1" - "Ворскла" 1: 0

Гол: Коркишко, 78 (пен.)

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