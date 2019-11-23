"Днепр-1" испортил дебют новому тренеру "Ворсклы" Максимову
23 ноября, 2019, 19:05
В 15-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу" в дебютном матче нового главного тренера полтавчан Юрия Максимова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победный гол в ворота "Ворсклы" на 78-й минуте с пенальти забил Дмитрий Коркишко.
Игра против "Днепра-1" была первой в должности для нового главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова.
"Днепр-1" победил "Ворсклу" 1: 0, набрал 15 очков и вышел на седьмое место. Полтавчане с 8 пунктами остались на последней позиции.
Чемпионат Украины
15-й тур
23 ноября
"Днепр-1" - "Ворскла" 1: 0
Гол: Коркишко, 78 (пен.)
- Напомним, 23 ноября в 15-м туре чемпионата Украины "Александрия" на своем поле победила "Зарю" и догнала в турнирной таблице "Динамо" .
- 15 ноября полтавская "Ворскла" объявила о назначении на пост главного тренера украинского специалиста Юрия Максимова
- 14 ноября футбольный клуб "Ворскла" освободил от должности главного тренера Виталия Косовского.
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