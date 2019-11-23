"Александрия" победила "Зарю" и догнала "Динамо"

23 ноября, 2019, 16:04

В 15-м туре чемпионата Украины "Александрия" на своем поле победила "Зарю" и догнала в турнирной таблице "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Александрия" имела шанс выйти вперед уже на 23-й минуте матча, но Дмитрий Гречишкин не реализовал пенальти.

Команда Владимира Шарана повела в счете на 59-й минуте - отличился Евгений Банада. В итоге его гол оказался победным.

"Александрия" выиграла у "Зари" 1: 0, набрала 27 очков, но осталась на пятом месте. По дополнительным показателям ее опережают "Десна" и "Динамо", у которых также по 27 пунктов.

"Заря" имеет 28 очков и идет второ, лидирует "Шахтер", который имеет 43 балла.