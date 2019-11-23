"Александрия" победила "Зарю" и догнала "Динамо"
23 ноября, 2019, 16:04
В 15-м туре чемпионата Украины "Александрия" на своем поле победила "Зарю" и догнала в турнирной таблице "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Александрия" имела шанс выйти вперед уже на 23-й минуте матча, но Дмитрий Гречишкин не реализовал пенальти.
Команда Владимира Шарана повела в счете на 59-й минуте - отличился Евгений Банада. В итоге его гол оказался победным.
"Александрия" выиграла у "Зари" 1: 0, набрала 27 очков, но осталась на пятом месте. По дополнительным показателям ее опережают "Десна" и "Динамо", у которых также по 27 пунктов.
"Заря" имеет 28 очков и идет второ, лидирует "Шахтер", который имеет 43 балла.
- Напомним, 21 ноября главный тренер "Александрии" Владимир Шаран был дисквалифицирован на два матча, после удаления во встрече чемпионата Украины против "Олимпика".
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?