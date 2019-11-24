"Карпаты" дома проиграли "Олимпику" в УПЛ
24 ноября, 2019, 16:39
В 15-м туре чемпионата Украины львовские "Карпаты" на своем поле уступили донецкому "Олимпику"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Львовяне удачно начали игру и вышли вперед на 9-й минуте - забил Егор Назарин. Удержать победный счет "Карпатам" не удалось.
На 26-й минут равновесие восстановил Евгений Цымбалюк. А в конце первого тайма победу команде испанского тренера Висенте Гомеса принес иранец Шахаб Захедитабар.
"Олимпик" победил "Карпаты" 2:1, набрал 18 очков и занимает в чемпионата Украины шестое место. "Карпаты" с 11 пунктами идут десятыми.
Чемпионат Украины
15-й тур
24 ноября
"Карпаты" - "Олимпик" 1:2
Голы: Назарин, 9 - Цимбалюк, 26 Захедитабар, 45 + 2
- Напомним, 23 ноября в 15-м туре чемпионата Украины "Александрия" на своем поле победила "Зарю" и догнала в турнирной таблице "Динамо".
- Также в 15-м туре "Днепр-1" победил "Ворсклу" в дебютном матче нового главного тренера полтавчан Юрия Максимова.
- 24 ноября ковалевский "Колос" в Киеве победил черниговской "Десны" и прервал семиматчевую безвыигрышную серию.
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