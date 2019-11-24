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Espreso.tvСпорт"Карпаты" дома проиграли "Олимпику" в УПЛ

"Карпаты" дома проиграли "Олимпику" в УПЛ


фото: fckarpaty.com
В 15-м туре чемпионата Украины львовские "Карпаты" на своем поле уступили донецкому "Олимпику"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Львовяне удачно начали игру и вышли вперед на 9-й минуте - забил Егор Назарин. Удержать победный счет "Карпатам" не удалось.

На 26-й минут равновесие восстановил Евгений Цымбалюк. А в конце первого тайма победу команде испанского тренера Висенте Гомеса принес иранец Шахаб Захедитабар.

"Олимпик" победил "Карпаты" 2:1, набрал 18 очков и занимает в чемпионата Украины шестое место. "Карпаты" с 11 пунктами идут десятыми.

Чемпионат Украины

15-й тур

24 ноября

"Карпаты" - "Олимпик" 1:2

Голы: Назарин, 9 - Цимбалюк, 26 Захедитабар, 45 + 2

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