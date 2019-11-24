"Динамо" разгромило "Мариуполь" и вышло на второе место в УПЛ

24 ноября, 2019, 18:57

В 15-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило на своем поле "Мариуполь" и вернулось на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" вышло вперед уже на 21-й минуте, когда отличился Виталий Буяльский. На 77-й минуте преимущество киевлян увеличил Виктор Цыганков. Еще через 4 минуты Беньямин Вербич довел счет до разгромного.

"Динамо" победило "Мариуполь" 3:0, вступило 30 очков и вышло на второе место в турнирной таблице. От лидера чемпионата Украины - "Шахтера" - команда Алексея Михайличенко отстает на 13 баллов.

"Мариуполь" имеет 17 пунктов и занимает седьмую позицию.

Чемпионат Украины

15-й тур

24 ноября

"Динамо" - "Мариуполь" 3:0

Голы: Буяльский, 21 Цыганков, 77, Вербич, 81