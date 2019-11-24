"Динамо" разгромило "Мариуполь" и вышло на второе место в УПЛ
24 ноября, 2019, 18:57
В 15-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило на своем поле "Мариуполь" и вернулось на второе место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо" вышло вперед уже на 21-й минуте, когда отличился Виталий Буяльский. На 77-й минуте преимущество киевлян увеличил Виктор Цыганков. Еще через 4 минуты Беньямин Вербич довел счет до разгромного.
"Динамо" победило "Мариуполь" 3:0, вступило 30 очков и вышло на второе место в турнирной таблице. От лидера чемпионата Украины - "Шахтера" - команда Алексея Михайличенко отстает на 13 баллов.
"Мариуполь" имеет 17 пунктов и занимает седьмую позицию.
Чемпионат Украины
15-й тур
24 ноября
"Динамо" - "Мариуполь" 3:0
Голы: Буяльский, 21 Цыганков, 77, Вербич, 81
- Напомним, 23 ноября в 15-м туре чемпионата Украины "Александрия" на своем поле победила "Зарю" и догнала в турнирной таблице "Динамо".
- Также в 15-м туре "Днепр-1" победил "Ворсклу" в дебютном матче нового главного тренера полтавчан Юрия Максимова.
- 24 ноября ковалевский "Колос" в Киеве победил черниговскую "Десну" и прервал семиматчевую безвыигрышную серию.
- Кроме этого, львовские "Карпаты" на своем поле уступили донецкому "Олимпик".
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