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Espreso.tvСпорт"Колос" победил "Десну" и прервал семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Украины

"Колос" победил "Десну" и прервал семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Украины


фото: sport.ua
В 15-м туре чемпионата Украины по футболу Ковалевский "Колос" в Киеве победил черниговскую "Десну"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче, который проходил в Киеве, команду из Ковалевки на 29-й минуте вывел вперед Владимир Лысенко. На 72-й минуте преимущество "Колоса" увеличил первый легионер в истории клуба - исландец Арни Вильхьяльмссон.

"Колос" победил "Десну" 2:0, набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. Черниговская команда с 27 пунктами осталась третьей.

Чемпионат Украины

15-й тур

24 ноября

"Колос" - "Десна" 2:0

Голы: Лысенко, 29 Вильхьяльмссон, 72

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