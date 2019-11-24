"Колос" победил "Десну" и прервал семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Украины
24 ноября, 2019, 16:07
В 15-м туре чемпионата Украины по футболу Ковалевский "Колос" в Киеве победил черниговскую "Десну"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В матче, который проходил в Киеве, команду из Ковалевки на 29-й минуте вывел вперед Владимир Лысенко. На 72-й минуте преимущество "Колоса" увеличил первый легионер в истории клуба - исландец Арни Вильхьяльмссон.
"Колос" победил "Десну" 2:0, набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. Черниговская команда с 27 пунктами осталась третьей.
Чемпионат Украины
15-й тур
24 ноября
"Колос" - "Десна" 2:0
Голы: Лысенко, 29 Вильхьяльмссон, 72
- Напомним, 23 ноября в 15-м туре чемпионата Украины "Александрия" на своем поле победила "Зарю" и догнала в турнирной таблице "Динамо" .
- Также в 15-м туре "Днепр-1" победил "Ворсклу" в дебютном матче нового главного тренера полтавчан Юрия Максимова.
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