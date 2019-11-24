24 ноября, 2019, 16:07

В 15-м туре чемпионата Украины по футболу Ковалевский "Колос" в Киеве победил черниговскую "Десну"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче, который проходил в Киеве, команду из Ковалевки на 29-й минуте вывел вперед Владимир Лысенко. На 72-й минуте преимущество "Колоса" увеличил первый легионер в истории клуба - исландец Арни Вильхьяльмссон.

"Колос" победил "Десну" 2:0, набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. Черниговская команда с 27 пунктами осталась третьей.

Чемпионат Украины

15-й тур

24 ноября

"Колос" - "Десна" 2:0

Голы: Лысенко, 29 Вильхьяльмссон, 72