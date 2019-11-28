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Espreso.tvОбществоУ нас все правоохранительное поле является ручным, - Звиробий об обыске

У нас все правоохранительное поле является ручным, - Звиробий об обыске

Доброволец Маруся Звиробий прокомментировала утренние обыски ГБР

Это она сделала в эфире программы "Большой Львов" на Еспресо.TV .

"По поводу товарищей, которые сегодня пришли и рассказывали, это же у нас такая работа, вы понимаете, хочу передать привет всем хорошим людям, у которых такая работа и обратить их внимание на то, чтобы они учитывали что такое преступный приказ, где это явление описано", - сказала Зверобой.

Доброволец сказала, что подвергает сомнению работу некоторых правоохранительных органов.

"Если мы видим, что враг захватывает нашу власть, захватил нашего главнокомандующего, так как его действия иначе нельзя просто объяснить, почему это выпускают командира "Беркута" и садят военных ВСУ, я не вижу никаких причин, кроме того, что этот человек работает не в Украине. Учитывая записи Трубы, где ему дают прямые приказы, я вообще подвергаю сомнению все, что делают сейчас такие органы как ГБР, СБУ и Генпрокуратура. Надо разбираться с тем, почему у нас, все правоохранительное поле является ручным, так как от этого зависит все", - отметила Звиробий.

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