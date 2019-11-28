У нас все правоохранительное поле является ручным, - Звиробий об обыске
Это она сделала в эфире программы "Большой Львов" на Еспресо.TV .
"По поводу товарищей, которые сегодня пришли и рассказывали, это же у нас такая работа, вы понимаете, хочу передать привет всем хорошим людям, у которых такая работа и обратить их внимание на то, чтобы они учитывали что такое преступный приказ, где это явление описано", - сказала Зверобой.
Доброволец сказала, что подвергает сомнению работу некоторых правоохранительных органов.
"Если мы видим, что враг захватывает нашу власть, захватил нашего главнокомандующего, так как его действия иначе нельзя просто объяснить, почему это выпускают командира "Беркута" и садят военных ВСУ, я не вижу никаких причин, кроме того, что этот человек работает не в Украине. Учитывая записи Трубы, где ему дают прямые приказы, я вообще подвергаю сомнению все, что делают сейчас такие органы как ГБР, СБУ и Генпрокуратура. Надо разбираться с тем, почему у нас, все правоохранительное поле является ручным, так как от этого зависит все", - отметила Звиробий.
- Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеры и добровольцев Маруси Звиробий.
- Обыск у волонтера вызвал возмущение в украинском обществе .
- Силовики изъяли у Звиробий 3 мобильных и 2 ружья .
- Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Биленька) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогера. В октябре 2019 года вместе с нардепом от "Европейской солидарности" София Федына в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
- Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" София Федына назвала обыск в волонтеры Маруси Звиробий "началом эпохи НКВД" и призвала общество поддержать ее
- В ГБР рассказали об обыске у Звиробий
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