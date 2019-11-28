В ГБР рассказали об обыске у Звиробий
Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова на брифинге, передает РБК-Украина.
В ГБР отметили, что следователи получили решение суда для обыска.
"Именно эти обыски на данный момент уже завершены. Они происходили санкционировано. Следователи получили соответствующее постановление суда. Я не могу детализировать, что именно было изъято", - сообщила пресс-секретарь ГБР.
Иванова рассказала, что цель следственных действий - проверка фактов и анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производству.
"Могу сказать что также были изъяты три единицы оружия, проверяется следствием законность их пребывания, наличие соответствующих разрешений. Это сейчас проверяется", - отметила она.
- Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Звиробий.
- Обыск у волонтера вызвал возмущение в украинском обществе.
- Силовики изъяли у Звиробий 3 мобильных и 2 ружья.
- Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Биленька) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 года вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
- Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" София Федына назвала обыск у волонтера Маруси Звиробий "началом эпохи НКВД" и призвала общество поддержать ее.
.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?