В ГБР рассказали об обыске у Звиробий

28 ноября, 2019, 17:03

Обыски у волонтерки Маруси Звиробий завершены, они происходили санкционировано

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова на брифинге, передает РБК-Украина.

В ГБР отметили, что следователи получили решение суда для обыска.

"Именно эти обыски на данный момент уже завершены. Они происходили санкционировано. Следователи получили соответствующее постановление суда. Я не могу детализировать, что именно было изъято", - сообщила пресс-секретарь ГБР.

Иванова рассказала, что цель следственных действий - проверка фактов и анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производству.

"Могу сказать что также были изъяты три единицы оружия, проверяется следствием законность их пребывания, наличие соответствующих разрешений. Это сейчас проверяется", - отметила она.

Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Звиробий.

Обыск у волонтера вызвал возмущение в украинском обществе.

Силовики изъяли у Звиробий 3 мобильных и 2 ружья.

Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Биленька) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 года вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" София Федына назвала обыск у волонтера Маруси Звиробий "началом эпохи НКВД" и призвала общество поддержать ее.

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